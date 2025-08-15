35-тонный кран вывозит старую теплотрассу с улиц Клина

В Клину завершаются масштабные работы по модернизации теплосети на улице Дзержинского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На участке протяженностью около пятисот метров сотрудники «Газпром теплоэнерго МО» завершили один из самых трудоемких этапов — демонтаж надземной трубы, так называемого байпаса. Для этого использовали 35-тонный кран, тракторы и самосвалы. В работах участвовали 15 специалистов.

Общий срок перекладки и демонтажа на участке на улице Дзержинского составил почти семь месяцев. Старые надземные трубы износились, пропускали тепло. Новая сеть уже готова, построена и тепловая камера.

Специалисты уже готовят подключение центрального теплового пункта № 13. Работы закончатся до 18 августа, так как в этот день завершается плановое отключение горячей воды. Параллельно начнется благоустройство территории — вдоль дома уложат чернозем и восстановят поврежденный асфальт.

По плану у рабочих закончить и прокладку труб на улице Менделеева, к центральному тепловому пункту № 9. Всю трассу, длиной около 2-х километров благоустроят до конца месяца.

Ход работ проверила врип Главы Клина Инна Федотова. «Мы были здесь в понедельник, 11 августа и дали подрядной организации 3-дневный срок для наведения порядка. Сегодня фиксируем положительную динамику. Вывезен строительный мусор, убраны навалы грунта, место проведения работ огорожено, а жители проинформированы об этой важной работе», — отметила врип главы Клина Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.