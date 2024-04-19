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35 лифтов заменят в 11 МКД Красногорска до конца года

В нынешнем году специалисты фонда капитального ремонта заменят в подмосковном Красногорске заменят 35 лифтов в 11 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, лифты заменят по адресам:

деревня Путилково, ул. Братцевская, дом № 10;

пер. Оптический, дом № 5 к. 1;

пер. Оптический, дом № 7 к. 1;

ул. Октябрьская, дом № 19Б;

проезд Железнодорожный, дом № 2 и др.

Ознакомиться с полной адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители региона могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Все новые лифты российского и белорусского производства. Рисков в сбое поставок необходимых комплектующих нет. А приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности. Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за дополнительную безопасность.

В планах на 2024 год установить более 560 новых лифтов. Самая большая потребность замены лифтового оборудования коснется крупных городских округов, таких как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов, Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.