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32 фасада дома отремонтируют в Балашихе в рамках капремонта до конца года

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов домов. С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года отремонтировано более 4 тыс. фасадов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что в рамках программы капитального ремонта 2024 года в городском округе Балашиха запланировано отремонтировать 7 фасадов. В том числе по адресам:

г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 16;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 14А;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 16;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 8;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 32;

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Макарова, д. 2;

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Макарова, д. 3;

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Макарова, д. 4;

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Макарова, д. 5;

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Макарова, д. 6 и др.

В 2023–2025 года Фондом капитального ремонта Московской области в городском округе Балашиха будет отремонтировано 39 фасадов.

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида.

«Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением», — дополнил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда .

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.