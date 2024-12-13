30 участков теплосетей модернизируют в Подольске в 2025 году

В городском округе Подольск завершают капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне Климовск по контрактам 2024 года, новые контракты позволят выполнить модернизацию по 30 локациям еще в четырех микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из шести участков пять расположены в Климовске и проходят по улицам Победы, Школьной, Ленина, а также от котельной КСПЗ до центральных тепловых пунктов, домов и соцобъектов Весенней. В общей сложности обновленные трубопроводы сделают надежной подачу тепла в более в чем 300 МКД, 20 учреждений образования, спорта, культуры.

«В планах еще больший объем работ. Приступили к реконструкции тепловых сетей по долгосрочным контрактам в микрорайонах Силикатная, Межшоссейный, Шепчинки, Центральный. Всего в течение 2025-го выполним модернизацию по 30 локациям», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отдельное внимание уделяют котельным. На улицах Победы, Ульяновых, Заводской заменили большую часть оборудования, теперь необходимо привести в порядок здания. Важно, что все 95 объектов теплоснабжения оборудуют современными датчиками для передачи сведений. Сейчас они стоят на 75 котельных, позволяя круглосуточно мониторить температуру и давление в системе.

«Все меры, которые предприняли в уходящем году, уже принесли свои позитивные результаты. Видим, что значительно снизилось количество обращений жителей, а те, которые принимаем, больше связаны с небольшими порывами на подводящих к домам сетях. Безусловно, эту проблему также включим в план госпрограммы», — заключил Артамонов.

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