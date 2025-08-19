сегодня в 17:08

254 км тепловых сетей подготовили к отопительному сезону в Балашихе

«На прошедшем ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева ключевой темой стала готовность муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону. Главная задача — обеспечить бесперебойное и надёжное теплоснабжение в зимний период», — поделился глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе к отопительному сезону подготовили 54 котельных. 7 котельных находятся на профилактическом ремонте. Он содержит в себе комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение неисправностей и аварий в работе котельных, позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

481 км водопровода подготовлен к работе: специалисты провели тщательную проверку состояния элементов система, их целостности и надежности.

Помимо этого готовы 367 км сетей водоотведения и 1443 многоквартирных дома. С социальными объектами ведется тщательная работа. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поручил ускорить их подготовку к сезону отопления.

До 1 сентября планово-профилактические ремонты и приемку жилого и социального фонда завершат в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.