В центре Москвы запускают масштабную бесплатную сеть Wi-Fi

Сейчас в центре Москвы– на площадях, улицах, проспектах, набережных и в парках работают около 300 точек Wi-Fi компании, В мае планируется расширить сеть до 600 точек.

Чтобы подключиться к сети, абонентам нужно пройти авторизацию через МТС ID — аккаунт для сервисов компании, привязанный к номеру телефона. После входа в систему мобильное устройство будет автоматически соединяться с интернетом во всех зонах действия сети на протяжении 30 дней. По истечении этого срока потребуется повторная авторизация.

«МТС много лет развивает публичные сети Wi-Fi и теперь мы решили выйти за рамки привычного доступа в помещениях, предоставив жителям и гостям столицы дополнительную возможность всегда оставаться на связи и бесплатно пользоваться интернетом прямо на улице даже тогда, когда кончились деньги на мобильном счете или просто для экономии на услугах связи при активном потреблении трафика. Для развертывания масштабной сети Wi-Fi мы использовали собственную инфраструктуру: для надежного покрытия на улицах — опоры и столбы, а для обеспечения высоких скоростей доступа — нашу транспортную оптоволоконную сеть», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Интерактивная карта покрытия сети MTS_WiFi_Free доступна по ссылке: https://media.mts.ru/internet/wifi_map.