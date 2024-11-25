25 ноября в Раменском округе пройдут плановые отключения электричества

Единая диспетчерская служба Раменского городского округа со ссылкой на Раменский филиал АО «Мособлэнерго» отметила, что отключение электричества пройдет по адресам:

— г. Раменское 1-й км автодороги ММК-Раменское (складские помещения). В связи со строительством ВЛ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-430, ТП-572, ТП-436, ТП-140 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- г. Раменское ул. Красноармейская, ул. Михалевича, ул. 1-я Танеевская. Ул .2-я Танеевская, Дорожный пер., ВНС-9, Дорожный проезд, Транспортный проезд, Мясокомбинат. В связи с реконструкцией РП-20 (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-174, ТП-135, ТП-37, ТП-183, ТП-203, ТП-156, ТП-184, РТП-20 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- с. Загорново, церковь, СПМК-3, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Кленовая, ул. Луговая, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Железнодорожная, ООО «Элетап», ул. Полевая; д. Литвиново ул. Центральная, ул. Мира, ул. Полевая, ул. Лесная, Сосновый тупик, ул. 1- Лесной тупик, ул. Луговая, ул. Овражная, ул. Березовая, ул. Сосновый пер., ул. Свободы. В связи с ремонтом ТП-68 (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-68, ТП-68А, ТП-257, ТП-104, ТП-453, ТП-424, ТП-290, ТП-230А будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- г. Раменское ул. Михалевича, д. Сафоново ул. Дачная, ул. 2-я Совхозная. В связи с трассировкой КЛ (в указанный период времени не более 2-х часов)от ТП-378, ТП-439, ТП-475 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- г. Раменское ул. Бронницкая д. 29, д. 34, д. 33. В связи с трассировкой КЛ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-151 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- д. Коняшино ул. Полевая, СНТ Гжельский Лес, СНТ Минино клуб, д. Минино Пилорама, д. Новое Минино, СНТ Восточный сад, СНТ Смородинка, СНТ Сосновый край, СНТ Малиновка, СНТ Мининская поляна. В связи с заменой силового трансформатора от ВЛ-6кВ от Р-2 до ТП-641 (ТП-638) будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- д. Бахтеево. В связи с техническим обслуживанием от РУ-6кВ ТП-442 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



По адресу: п. Ильинский ул. Красноармейская, ул. Братьев Махровых, ул. Братьев Макеевых, ул. Братьев Федоровых, ул. Карла Маркса, ул. Ленинская, ул. Московская, ул. Советская. В связи с реконструкцией ВЛ 0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-318 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- п. ВЭИ им. Ленина. В связи с переводом нагрузок (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-68, ТП-22 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».

— п. Удельная. В связи с переводом нагрузок (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-58, ТП-53, ТП-41 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- п. Ильинский ул. 8 Марта, ул. Чкалова. В связи с реконструкцией ВЛ 0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-168 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- п. Ильинский ул. Ухтомского, ул. Гоголя, ул. Каляева. В связи с реконструкцией ВЛ 0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-319 будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».



- Раменский г. о., п. Спартак. В связи с установкой ПУ (в указанный период времени не более 2-х часов) на ТП-10, ТП-15, ТП-36а (в указанный период времени не более 2-х часов) будет отключено ЭС 25.11.2024 с 08:00 до 17:00. По информации от Раменский филиал АО «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.