2,5 млн рублей заплатят жители Подмосковья за незаконную перевозку стройотходов

За неделю камеры дорожной сети Подмосковья зафиксировали нарушения со стороны 36 перевозчиков строительного мусора, не имевших специального талона на транспортировку. Общая сумма штрафов превысила 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Штрафы формируются в упрощенном режиме для недобросовестных водителей. Однако главное — не наказание, а побуждение оформлять документы официально, чтобы предотвратить образование несанкционированных свалок, с которыми нередко сталкиваются жители частного сектора и отдаленных районов.

Максимальное количество нарушений зарегистрировано в городских округах:

Лыткарино;

Красногорск;

Химки.

В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущей неделей количество случаев незаконной транспортировки отходов сократилось в 1,5 раза.

Действовать в рамках экологического законодательства и избежать штрафов, размер которых достигает 250 тысяч рублей, поможет специальное разрешение на перемещение ОССиГ. Получить его можно на региональном портале государственных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.