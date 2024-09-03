В Люберцах выявили 20 случаев сброса мусора в контейнеры с помощью камер за 4 месяца

В городском округе Люберцы за 4 месяца зафиксировали 20 нарушений сброса отходов на контейнерных площадках, все они были выявлены с помощью видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наибольшее количество нарушений — 14 — зафиксировано на контейнерной площадке у дома № 13 на улице Новомалаховской в поселке Малаховка, четыре случая сброса мусора выявлено в деревне Марусино (ул. Буденного, дом № 57) и по одному на улицах Луначарского и Щепкина в Малаховке.

«Видеокамеры фиксируют госномер автомобиля, из которого выбрасывают мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для физических лиц — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей», — отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители городского округа Люберцы могут утилизировать мусор только в населенном пункте, где они проживают. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.