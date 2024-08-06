20 многоквартирных домов отремонтировано в Клину с начала года

В 2024 году в городском округе Клин был проведен капитальный ремонт кровель в 20 многоквартирных домах (МКД). Работы выполняла компания «Лидер-Строй», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт проводился по следующим адресам:

город Высоковск;

село Спас-Заулок;

деревня Слобода;

деревня Елгозино;

деревня Захарово;

военный городок Клин-5;

улица Бородинский проезд в Клину;

улица Мечникова в Клину;

улица 50 лет Октября в Клину.

Кроме того, в доме № 2/13 по улице Гагарина были заменены балконные плиты, а в домах № 12 и № 14 по улице Мечникова — отремонтирован фасад и заменены внутренние инженерные сети.

В настоящее время ремонт продолжается в 12 многоквартирных домах. Всего в программе капитального ремонта на 2024 год запланировано 44 МКД.

Руководитель подрядной организации — компании «Лидер-Строй» Алексей Левченко был награжден правительством Московской области за реализацию мероприятий программы и за помощь в ликвидации аварийной ситуации в микрорайоне Климовск городского округа Подольск минувшей зимой.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту жилья. У нас по городскому округу Клин в 3-летней программе ремонта более 110 МКД. Главная цель этой важной Губернаторской программы — улучшение жилищных условий и комфорта проживания для наших жителей», — напомнила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.