2 млн куб м отходов вывезли с контейнерных площадок Подмосковья на майских праздниках

В майские праздники на территории Московской области региональные операторы по обращению с ТКО работали в усиленном режиме. На линию в эти дни вышло более 1 100 единиц спецтехники. С 1 по 11 мая с территорий городских и муниципальных округов области вывезено порядка 2 млн кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работу регоператоров мониторят при помощи новой цифровой системы, которая позволяет эффективнее отслеживать процессы, связанные с транспортировкой и утилизацией ТКО.

«В системе отражаются все заявки от жителей с конкретными датами. Программа позволяет в режиме реального времени видеть территории, где есть задержки вывоза, а также отслеживать качество выполненной работы. Заявка не закроется, пока ответственные службы не отработают ее. Процесс ежедневно находится на контроле ведомства. В ближайшие дни усилим эту работу, чтобы закрыть все заявки на 100%», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Также на период праздников было установлено порядка 4 тыс. дополнительных контейнеров.

Качество и своевременность отработки задач по вывозу ТКО с мест накопления отходов находится на постоянном контроле министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.