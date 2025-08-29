18 выездов провели эксперты стройконтроля Подмосковья с начала июня
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области выполнили 18 технических обследований многоквартирных домов с начала июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выезды проводились в районы Московской области: Щелковский, Пушкинский, Красногорский, Каширский, Мытищинский, Балашихинский, Одинцовский, Лобненский и Солнечногорский.
Обследование включает три этапа:
- сбор исходных данных — изучение документации и история эксплуатации;
- выезд на объект — осмотр, замеры и фото фиксация дефектов;
- камеральная работа — анализ данных и подготовка технического заключения.
Комплексное обследование зданий проводится экспертами с использованием аттестованной мобильной лаборатории неразрушающего контроля, оснащенной специальным оборудованием, которое позволяет диагностировать состояние строительных конструкций и материалов без повреждения их структуры.
Мобильная лаборатория оборудована всем необходимым для работы экспертов:
- лазерными дальномерами;
- тепловизорами;
- ультразвуковыми дефектоскопами;
- 3D-сканирующими системами;
- геодезическим оборудованием;
- адгезиметрами;
- приборами для определения прочности бетона.
Задача специалистов по техническому обследованию заключается в своевременном выявлении необходимости капремонта многоквартирных домов, входящих в региональную программу, а также оценке возможности продолжения безопасной эксплуатации зданий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.