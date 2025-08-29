сегодня в 19:28

18 выездов провели эксперты стройконтроля Подмосковья с начала июня

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области выполнили 18 технических обследований многоквартирных домов с начала июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выезды проводились в районы Московской области: Щелковский, Пушкинский, Красногорский, Каширский, Мытищинский, Балашихинский, Одинцовский, Лобненский и Солнечногорский.

Обследование включает три этапа:

сбор исходных данных — изучение документации и история эксплуатации;

выезд на объект — осмотр, замеры и фото фиксация дефектов;

камеральная работа — анализ данных и подготовка технического заключения.

Комплексное обследование зданий проводится экспертами с использованием аттестованной мобильной лаборатории неразрушающего контроля, оснащенной специальным оборудованием, которое позволяет диагностировать состояние строительных конструкций и материалов без повреждения их структуры.

Мобильная лаборатория оборудована всем необходимым для работы экспертов:

лазерными дальномерами;

тепловизорами;

ультразвуковыми дефектоскопами;

3D-сканирующими системами;

геодезическим оборудованием;

адгезиметрами;

приборами для определения прочности бетона.

Задача специалистов по техническому обследованию заключается в своевременном выявлении необходимости капремонта многоквартирных домов, входящих в региональную программу, а также оценке возможности продолжения безопасной эксплуатации зданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.