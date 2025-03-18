18 млн руб потратят на установку теплопунктов в домах пос Ситники Сергиева Посада

Администрация Сергиево-Посадского округа совместно с фондом капитального ремонта Московской области ведут проектирование индивидуальных тепловых пунктов для трех домов небольшого поселка Ситники Сергиево-Посадского округа. Без установки ИТП невозможно обеспечить жителей горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По концессионному соглашению «Газпром теплоэнерго МО» поставил здесь новую современную блочно-модульную котельную за 28 млн руб. Но инновации 21 века оказались несовместимыми с домами, построенными в 1960-х годах. Контур горячего водоснабжения по проекту совмещен с отопительным контуром. В результате с апреля по октябрь горячей воды в домах никогда не было, а в холодное время попытки помыться провоцируют аварийное отключение котельной: избыточный водоразбор и неизбежное падение давления в замкнутом контуре автоматика воспринимает как утечку и останавливает подачу ресурса.

Выход из ситуации был найден, но не самый простой и не самый дешевый — индивидуальные тепловые пункты для каждого дома стоимостью 6 млн руб. за штуку (итого 18 миллионов рублей за 3 дома). Работы профинансирует Фонд капитального ремонта Московской области. Техническое решение гарантирует круглогодичное водоснабжение. О точных сроках монтажа оборудования говорить преждевременно, но, по словам заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Елены Колесовой, устранить проблему планируют в ближайшее время.

Еще один открытый вопрос касается платежных квитанций по линии ООО «Газпром теплоэнерго МО». Замдиректора Сергиево-Посадского филиала ресурсоснабжающей организации Александр Трифонов заверил, что за период отсутствия горячей воды в кранах плата взиматься не будет. Более того, при несправедливом начислении будет произведен перерасчет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.