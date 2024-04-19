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16 фасадов обновят в Зарайске в рамках программы капремонта в этом году

В рамках программы капремонта 2024 года специалисты фонда капитального ремонта в городе Зарайск планируют отремонтировать 16 фасадов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Фасадные работы также проведут по адресам:

ул. К. Маркса, дом № 32/17;

ул. Красноармейская, дом № 34/11;

ул. Ленинская, дома № 30/20, 36, 38;

ул. Металлистов, дома № 5, 9/11, 13/15;

ул. Октябрьская, дома № 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 25;

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида.

Собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.