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150 дворников и более 50 единиц техники проводят уборку снега в Можайске

Коммунальные службы особое внимание уделяют расчистке тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта. На дороги округа вышло более 50 единиц техники и более 150 дворников. Работы начались с самого утра, сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

В этом сезоне парк спецтехники пополнился новыми машинами, а также был сформирован достаточный запас противогололедных материалов.

Для поддержания чистоты на дорогах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, ручные роторные снегоуборщики.

Согласно прогнозу, снегопад продлится до вечера.

Водителям рекомендовали соблюдать осторожность: придерживаться установленного скоростного режима, сохранять безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не пользоваться телефоном за рулем. А главное, необходимо подготовить свои автомобили — поменять резину на зимнюю.

«Напоминаю жителям округа, в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону 112 или пишите комментарии к этой записи», — отметил в своих социальных сетях глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.