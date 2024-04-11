1,5 тыс клиентов МосОблЕИРЦ выиграли скидку на покупки за показания счетчиков

МосОблЕИРЦ подвел итоги акции «Передавай показания — притягивай скидки». Генератор случайных чисел определил полторы тысячи победителей, каждый из которых получает скидку 30% на покупки в супермаркетах, передает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Промокоды на скидки уже направлены победителям по электронной почте. Номера всех выигравших лицевых счетов можно посмотреть здесь.

Принять участие в акции мог каждый клиент МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно было в марте передать показания приборов учета через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и подписаться на рекламно-информационную рассылку.

Поздравляем победителей и напоминаем, что подписка на рассылку МосОблЕИРЦ — это возможность первым узнавать свежие новости об акциях и других выгодных предложениях.

Оформить подписку можно в личном кабинете в разделе «Профиль».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.