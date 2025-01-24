130 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Балашихе в 2025 году

В Балашихе в этом году будет проведен капитальный ремонт 130 подъездов в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Основной целью данной программы является улучшение внешнего вида и комфорта каждого подъезда в Подмосковье, что сделает проживание более удобным для его жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках предстоящих работ в Балашихе запланированы следующие мероприятия:

Ремонт входных групп, стен и потолков;

Ремонт или замена оконных блоков;

Устройство напольной плитки и установка слаботочных коробов;

Установка почтовых ящиков.

Контроль за выполнением всех ремонтных работ будет осуществляться экспертами строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», что обеспечивает высокие стандарты качества.

В 2024 году в Балашихе уже был выполнен ремонт в 167 подъездах, что подтверждает активную работу по улучшению жилищных условий в городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил о том, что с 2023 по 2025 год планируется капитальный ремонт около 4,8 тыс. многоквартирных домов на территории региона.

Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. многоквартирных домов, из которых более 44 тыс. вошли в программу капитального ремонта.

Для удобства жителей актуальная информация об адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов доступна на главной странице компьютерной версии сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/ в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.