Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

1,3 млн рублей заплатят жители Подмосковья за незаконный сброс отходов в январе

В Московской области с января текущего года выявили 102 эпизода сброса мусора в неположенном месте, 19 нарушений были связаны со строительным и крупногабаритным мусором. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Водителям направлены 64 постановления по делам об административных нарушениях со штрафами. Общая сумма составила 1,3 млн. рублей.

Больше всего фактов сброса зафиксировано в муниципалитетах:

г. о. Домодедово — 20;

м. о. Истра — 20;

г. о. Орехово-Зуево — 16;

г. о. Клин — 12;

г. о. Богородский — 8.

Остаться безнаказанными у нарушителей не получится. Камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» установлены на большинстве контейнерных площадок региона.

Искусственный интеллект фиксирует госномер транспортного средства, после чего владелец получает штраф, сформированный по упрощенной системе.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф составит до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.