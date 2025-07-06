АТОР: билеты на поезд из Петербурга в Москву на 100% раскупили

Из-за авиационного коллапса в продаже на 100% раскупили билеты на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Москву. Вечером 5 июля на 6 июля продавалось только одно место на поезд в 23:30 в СВ за 21,3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ситуация с билетами из Москвы в Санкт-Петербург чуть лучше. Однако билеты все равно быстро заканчиваются на утро 7 июля.

Ранее сообщалось, что 174 полета отменили в аэропорту Шереметьево 5 июля. 47 рейсов отложили.

Причина в том, что 5 июля вводился временный запрет на прием и отправку рейсов во многих городах России. Только в аэропортах Москвы и Петербурга отменили около 100 рейсов. Большинство пассажиров ждали вылета около девяти часов.