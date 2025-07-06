Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 6–8 июля

5 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 6 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

8 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет — от плюс 17 до плюс 30 градусов, ночью — от плюс 14 до плюс 19 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.