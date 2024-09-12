12 контейнерных площадок обновят в Реутове в 2024 году

В Реутове реализуется программа модернизации контейнерных площадок у многоквартирных домов. Список сформирован по обращениям жителей, которые поступили в администрацию на выездных совещаниях и во время встреч кандидатов в депутаты с избирателями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, жители домов № 12 и 17 по ул. Советской рассказали на выездной администрации в школе № 3 сотрудникам управления ЖКХ о том, что мусорные баки быстро переполняются, их не успевают вывозить. Эти придомовые территории включили в план работ.

Начальник отдела ЖКХ администрации Реутова Рустам Халлиулин рассказал, что площадки не только увеличивают, но и обновляют асфальтовый фундамент и ограждение, облагораживают прилегающее пространство.

«В этом году запланирована модернизация 12 контейнерных площадок. По просьбе жителей эти площадки увеличили, сделали более вместительными. Уже модернизировано восемь площадок, четыре — в работе», — пояснил он.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.