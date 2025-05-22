12 дворовых территорий благоустроят в Реутове

В 2025 году в Реутове реализуется муниципальная программа по созданию комфортной городской среды. В городе благоустроят 12 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время работы уже ведутся на нескольких адресах города, включая дворы на улицах Советской, 7, 20, 20а, 22, 22к1, 24, Победы, 2, Гагарина, 19 и проспекте Мира, 3, 5 и 25/21. Позднее специалисты приступят к благоустройству на улицах Дзержинского, 5к2 и Комсомольской, 1, Южной, 2, Садовом проезде, 4 и 5, на улицах Калинина, 8, 10, 12, 14, Октября, 6 и на Юбилейном проспекте, 9, 11, 13, 15 и 17.

«На улице Гагарина работы охватывают территорию в 2 360 квадратных метров, где полностью заменят асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, будет установлено более 600 метров нового бордюрного камня, что позволит четко зонировать пространство и создать комфортные условия как для пешеходов, так и для автомобилистов», — отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Сейчас на объекте идет активная фаза работ: с помощью спецтехники демонтируется старый асфальт. К монтажу бордюра бригады приступят после этого.

Изначально завершение планировалось на 15 июля, но благодаря высокой скорости выполнения объект обещают сдать досрочно — ориентировочно до 10 июня. Жители дома скоро смогут оценить обновленное дворовое пространство.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.