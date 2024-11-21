12 аварийных бригад восстанавливают электричество в Дмитровском округе

Неблагоприятные погодные условия стали причиной масштабного отключения электричества в Дмитровском городском округе, об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Иван Курданин.

По словам Курданина, около 6 тыс. жителей из 49 многоквартирных домов оказались временно без электроснабжения. Для устранения последствий аварии мобилизованы 12 специализированных бригад, которые прикладывают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.

Врио главы округа обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и проявить понимание в сложившейся ситуации. Для оперативного информирования о проблемах граждане могут воспользоваться двумя контактными линиями: позвонить в диспетчерскую службу Дмитрова по номеру: 8 (499) 702-22-22 или обратиться на круглосуточную «Светлую линию» компании «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-0-220.

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Московской области — столбик термометра опустится до отрицательных значений. По данным регионального Минтранса, автомобилистам следует быть осторожными из-за вероятного образования гололеда на проезжей части. В ближайшие часы до раннего утра регион накроют интенсивные осадки, которые начнутся с дождя и постепенно сменятся снегопадом. Ситуацию осложнит шквалистый ветер, чьи порывы могут достигать скорости 27 м/с.

Ранее сообщалось, что непогода в Раменском городском округе оставила без света жителей сразу 5 улиц. Специалисты аварийных служб уже работают над устранением проблемы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.