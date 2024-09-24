11 дворов обновили в разных микрорайонах Королева

Ежегодно в Королеве обновляют дворовые территории. В 2024 году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в городе благоустроили 11 дворов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дворы обновили по следующим адресам:

пр-т Космонавтов, дома № 35А, 37А;

ул. Болдырева, дома № 6, 8;

ул. Циолковского, 25;

ул. Глинкина, дома № 6, 8;

ул. Октябрьская, дом № 9;

мкр. Первомайский, ул. Первомайская, дом № 12;

ул. Речная, дом № 4;

ул. Советская, дом № ½;

ул. Строителей, дома № 9, 11, 13;

Бурковский проезд, дома № 1А, 3;

ул. Дзержинского, дома № 28/2, 30/1, 32, 30а;

мкр. Юбилейный, ул. Нестеренко, дома № 4/4, 6;

ул. Гражданская, дома № 41, 43, 45.

В ходе работ здесь рабочие полностью заменили асфальт на проезжей части, тротуаре, установили новый бордюрный камень и сделали удобные подходы к подъездам. Кроме того, по просьбам жителей дополнительно оборудовали новые парковочные места и провели озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.