109 сел остались без света под Смоленском из-за падения деревьев
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Аварийные бригады Смоленской области не успевают оперативно отремонтировать линии электропередачи, которые оборвались из-за падения деревьев в снегопад и оставили без света 109 сел, пишет Baza.
Массовые обрывы электропроводов, вызванные падением старых деревьев после снегопада, привели к серьезному энергетическому кризису в Новодугинском районе Смоленской области. Из-за того, что не была организована своевременная вырубка деревьев, случилось более сотни аварийных ситуаций по всей территории.
Нехватка ремонтных бригад существенно затягивает восстановительные работы. В результате местное население уже несколько дней находится в полной изоляции без электричества и связи.
Администрация района через соцсети призвала граждан проявить терпение в сложившихся обстоятельствах.
Однако жители возмущены бездействием властей, которые могли предотвратить критическую ситуацию заблаговременными мерами по расчистке территорий от потенциально опасных насаждений.