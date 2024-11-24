109 сел остались без света под Смоленском из-за падения деревьев

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В Смоленской области массовое падение деревьев оставило 109 сел без света

Аварийные бригады Смоленской области не успевают оперативно отремонтировать линии электропередачи, которые оборвались из-за падения деревьев в снегопад и оставили без света 109 сел, пишет Baza .

Массовые обрывы электропроводов, вызванные падением старых деревьев после снегопада, привели к серьезному энергетическому кризису в Новодугинском районе Смоленской области. Из-за того, что не была организована своевременная вырубка деревьев, случилось более сотни аварийных ситуаций по всей территории.

Нехватка ремонтных бригад существенно затягивает восстановительные работы. В результате местное население уже несколько дней находится в полной изоляции без электричества и связи.

Администрация района через соцсети призвала граждан проявить терпение в сложившихся обстоятельствах.

Однако жители возмущены бездействием властей, которые могли предотвратить критическую ситуацию заблаговременными мерами по расчистке территорий от потенциально опасных насаждений.