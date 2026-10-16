10 тыс петербуржцев без воды и канализации: подвалы в ЖК затопило фекалиями

Россиянин Андрей пожаловался в своем блоге, что подвалы в ЖК «Парколово» в Петербурге затопило фекалиями, а люди сидят без воды и канализации.

«Около 15 домов и 10 000 жителей остались без воды, канализации и с затопленными подвалами фекалиями», — написал Андрей.

Он уточнил, что во многих многоквартирных домах прорвало канализацию. Из-за этого стоит вонь, все подвалы затоплены. Первые этажи уже начинают плавать. Также затопило улицы Тимура Сиразетдинова, Михайловскую дорогу и другие.

«Питьевая вода в магазинах закончилась еще вчера днем. Управляющая компания, по словам жильцов, бездействует, а аварийные службы пока разводят руками», — добавил петербуржец.

Он отметил, что привезли питьевую воду в цистернах, а также поставили биотуалеты на улице. Но нет воды и канализации, все стекает в подвалы.

По его словам, жители говорят, что у застройщика была ошибка при расчетах.

Одна из подписчиц отметила, что официально «Водоканал» сообщил, что жители канализацию забили строительными материалами, тряпками и прочим, поэтому она просто перестала функционировать.

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