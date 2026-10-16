Московские школьники испытали подмосковный тренажер для изучения ПДД

Третьеклассники Бауманской инженерной школы № 1580 в Москве 16 октября протестировали виртуальный тренажер «Мир безопасных дорог», разработанный в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья разработал тренажер виртуальной реальности «Мир безопасных дорог» совместно с «Лабораторией дорожной культуры Урбантех». Это первый в России VR-тренажер, созданный как полноценный обучающий комплекс для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Урок в Москве продемонстрировал обучение через практику и игровые элементы.

Проект представили в Московской области в мае 2026 года. С момента запуска занятия охватили около 4 тыс. подмосковных школьников. Школы с собственным VR-оборудованием получили программное обеспечение бесплатно.

«Для нас важно делиться этим опытом: теперь пройти обучение с использованием VR-тренажера смогли и московские школьники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дети отрабатывают повседневные дорожные ситуации в безопасной виртуальной среде. Три сценария — от дома до школы, из школы в парк и обратно домой — занимают 15 минут. Робот-наставник Семафор (Сема), символ безопасных дорог Подмосковья, реагирует на действия ребенка, объясняет правила и дает подсказки. В виртуальный мир включены узнаваемые объекты региона, общественный транспорт, патрульные автомобили и поезда МЦД.

«Его ценность в том, что ребенок буквально «проживает» дорожные ситуации в безопасной виртуальной среде», — подчеркнул руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев.

Он отметил, что тренажер уже показал эффективность в Подмосковье, и предложил распространять такой подход на другие регионы.

После занятия дети участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Каждый третьеклассник показал высокий результат. Участники получили раскраски с головоломками для изучения ПДД, наборы световозвращающих браслетов и стикеры с правилами дорожного движения и Семафором.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.