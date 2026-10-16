Сборная Подмосковья взяла 119 медалей и стала третьей на Спартакиаде России

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете Спартакиады народов России 2026 года. Спортсмены завоевали 119 наград — на 23 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье представили 586 спортсменов в 50 разделах программы. Они выиграли 33 золотые, 37 серебряных и 49 бронзовых медалей. В 2022 году сборная получила 96 наград: 34 золотые, 21 серебряную и 41 бронзовую.

Легкоатлеты принесли региону 25 медалей, включая девять золотых. Сборная победила в мужской, женской и смешанной эстафетах 4×400 м. Артем Арасланов, Кристина Вершинина, Дмитрий Разумов и Анна Садовничева установили рекорд России в смешанной эстафете — 3 минуты 16,08 секунды.

Вершинина выиграла три золота: в беге на 400 м с барьерами, женской и смешанной эстафетах. Арасланов и Садовничева завоевали по два эстафетных золота, а также серебро и бронзу соответственно в беге на 400 м. Разумов стал двукратным победителем эстафет.

По два золота получили бадминтонист Артур Печенкин в одиночном и парном разрядах, Елизавета Кузина в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Антон Аристархов в пулевой стрельбе. Гребцы Олег Дудко и Иван Кладов победили в двойке и четверке без рулевого.

Подмосковье возглавило командные зачеты в боксе, мужском гандболе и теннисе. Боксеры Володя Мнацаканян и Юлия Чумгалакова выиграли золото в категориях 51 и 50 кг. Мужская сборная по гандболу победила, женская взяла бронзу. Игровые виды спорта принесли 10 медалей: одну золотую, шесть серебряных и три бронзовые.

Спартакиада прошла с 31 июля по октябрь в семи регионах в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В ней участвовали 9 190 спортсменов из 82 субъектов РФ. Программа включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины, всего разыграли 362 комплекта наград.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.