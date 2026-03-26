Зубы смещаются: когда ребенка срочно нужно вести к ортодонту

Врач Матюхин: нужно следить за детьми при смене молочных зубов на постоянные

Если при смене зубов у ребенка, они начинают смещаться и становиться «домиком», это может быть первым сигналом формирования патологического прикуса, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Совет родителям: следите за детьми со сменным прикусом, когда молочные зубы меняются на постоянные. Если видите, что зубы стали складываться домиком — это большой сигнал идти к ортодонту», — подчеркнул Матюхин.

Он добавил, что самая частая причина аномалий — зубы мудрости. Когда в челюсти не хватает места, они упираются в седьмые зубы и начинают толкать весь ряд.

«Смещают зубную дугу, и прикус из физиологического переходит в патологический. Если пропустить этот момент, потом будут большие проблемы не только с зубами, но и с жевательной мускулатурой, челюстями и височно-нижнечелюстными суставами», — предупредил стоматолог.

