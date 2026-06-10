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Зуб вырос не там: врачи РКБ Татарстана удалили пациентке редкую кисту яичника

Врачи РКБ Татарстана удалили из яичника 28-летней пациентки дермоидную кисту с зубом и волосами, сообщает пресс-служба больницы в Telegram-канале .

Девушка проходила профилактический осмотр, когда у нее выявили доброкачественное образование. Медики сообщили, что его необходимо срочно удалять.

Пациентку положили в отделение гинекологии РКБ Татарстана. По словам акушера-гинеколога Розы Тураевой, у девушки была 6-сантиметровая дермоидная киста. Внутри нее находился зуб, волосы и жировая ткань.

Пациентке провели лапароскопическую операцию и удалили кисту. Хирургическое вмешательство длилось 30 минут.

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