Злоупотребление минеральной водой может провоцировать аритмию
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Нефролог «СМ-Клиника» Светлана Ли предупредила, что злоупотребление минеральной водой может быть опасно для организма, сообщает «Лента.ру».
Она отметила, что минеральную воду принято считать полезной, насыщающей организм ценными минералами. Но важно помнить, что их избыток может быть не менее вреден, чем недостаток.
По словам доктора, избыток калия и натрия в организме, которые есть в минералке, может провоцировать аритмию и негативно влияет на здоровье сердца. А из-за переизбытка натрия организм будет задерживать воду. Также слишком большое количество фтора может стать причиной появления пятен на эмали зубов и повышенной хрупкости костей.
Еще навредить организму может углекислый газ, который делает воду газированной. Как пояснила Ли, он раздражает стенки желудка, что приводит к вздутию и отрыжке, а у людей с гастритом или язвой провоцировать к обострению заболеваний.
«Как врач-нефролог, я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта», — заключила Ли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.