Злоупотребление минеральной водой может провоцировать аритмию

Нефролог «СМ-Клиника» Светлана Ли предупредила, что злоупотребление минеральной водой может быть опасно для организма, сообщает «Лента.ру» .

Она отметила, что минеральную воду принято считать полезной, насыщающей организм ценными минералами. Но важно помнить, что их избыток может быть не менее вреден, чем недостаток.

По словам доктора, избыток калия и натрия в организме, которые есть в минералке, может провоцировать аритмию и негативно влияет на здоровье сердца. А из-за переизбытка натрия организм будет задерживать воду. Также слишком большое количество фтора может стать причиной появления пятен на эмали зубов и повышенной хрупкости костей.

Еще навредить организму может углекислый газ, который делает воду газированной. Как пояснила Ли, он раздражает стенки желудка, что приводит к вздутию и отрыжке, а у людей с гастритом или язвой провоцировать к обострению заболеваний.

«Как врач-нефролог, я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта», — заключила Ли.

