Жжение, зуд и высыпание: в чем опасность одежды с ароматами

Химические ароматизаторы в тканях могут раздражать кожу и провоцировать аллергические реакции, в том числе контактный дерматит, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Аромат в ткани обеспечивают химические соединения, которые фиксируются в волокнах и постепенно высвобождаются при носке. По сути, это постоянный контакт кожи с потенциальным раздражителем. Реакция на красители, ароматизаторы и даже моющие средства, которые используются для стирки и ухода за одеждой — не редкость. Тем более если говорить об ароматах, которые сохраняются на ткани после многократных стирок», — сказала Филева.

Она добавила, что, если производитель использует безопасные химикаты, у большинства людей проблем со здоровьем возникнуть не должно.

«Однако у людей с чувствительной кожей, атопическим дерматитом или склонностью к аллергии может развиться контактный дерматит. Он проявляется покраснением, зудом, жжением, сухостью кожи, иногда — высыпаниями. При этом симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя дни или даже недели использования из-за накопления негативного воздействия», — рассказала врач.

Филева отметила, что, если после ношения такой одежды появляются зуд или высыпания, лучше отказаться от нее.

«В целом людям с чувствительной кожей и аллергическими заболеваниями стоит относиться к таким новинкам с осторожностью и выбирать одежду без дополнительных химических обработок», — посоветовала специалист.

