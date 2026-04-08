«Жевательная резинка — один из факторов вздутия. Классическая ситуация: человек пытается убрать неприятный запах изо рта, который связан с брожением в кишечнике, и начинает жевать жвачку. Сорбитол из нее попадает в кишечник, усиливает газообразование, и в итоге запах только усиливается, потому что газы активнее поступают в ротовую полость», — сказал Симаков.

Он добавил, что по этой же причине, например, после пива жвачка только усиливает запах, а не убирает его.

«Отдельная история — протеиновые батончики, которые часто содержат инулин и другие фруктаны. Эти вещества активно ферментируются и вызывают газообразование. В итоге человек вроде бы „питается правильно“, но получает сразу две проблемы: быстро набирает калории и сталкивается с выраженным вздутием», — рассказал врач.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.