Жуткое зрелище: жителю Подмосковья вырезали гигантский гнойник, росший 10 лет

В подмосковном Долгопрудном врачи госбольницы провели необычную операцию и спасли пожилого мужчину, у которого вырос большой гнойник. Судя по кадрам от медиков, нарыв занимал примерно четверть ноги пациента, сообщила пресс-служба ГБУЗ МО «Долгопрудненская больница».

Врач рассказал, что в больницу обратился пожилой человек, который пожаловался на гнойник в районе ноги. Как признался гражданин, нарыв нарастал на протяжении 10 лет, но сам пациент не спешил ложиться на операцию.

«Пациент от случая к случаю советовался с врачами, однако никаких активных действий не предпринимал», — пояснил медик.

Со временем недуг стал увеличиваться в размерах и приобретать пугающий вид. После этого мужчина решил обратиться к докторам и отправился в хирургическое отделение.

В итоге подмосковные врачи успешно провели операцию по удалению образования, хотя процесс прошел с «определенными сложностями» из-за размера нарыва. По словам представителя Долгопрудненской больницы, пациент доволен лечением и уже сегодня, 5 августа, выписывается из стационада.