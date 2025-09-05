Жуткие фото: москвичке оторвало палец из-за обручального кольца

Жительница Москвы попала в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева после того, как потеряла безымянный палец на левой руке. Горожанка зацепилась обручальным кольцом за металлический штырь в заборе и начала резко дергать рукой, в результате чего оторвала палец, сообщает «Московская медицина» .

На опубликованных кадрах видно, что женщина оторвала палец выше первой фаланги, оголив кость. Поступив в больницу, медики провели обследование и экстренно прооперировали ее. Операция длилась около четырех часов и была сложной. В результате травмы оказались «вырваны» сосуды из ампутата пальца, их пришлось восстанавливать вместе с порванными сухожилиями.

«Пациентке реимплантировали палец. Процедура включает в себя остеосинтез — скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались „вырваны“ из ампутата пальца. Для их восстановления использовали поверхностные вены из предплечья», — рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян.

Операция прошла успешно, палец прижился. На данный момент женщину выписали домой.

Теперь москвичке предстоит курс реабилитации, направленный на восстановление подвижности пальца.