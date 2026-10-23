Жуковская больница получила четыре новых прибора для эндоскопии

Эндоскопическое отделение Жуковской областной клинической больницы в 2026 году получило видеоколоноскоп, два видеодуоденоскопа и видеобронхоскоп для диагностики и лечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Обновление направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Видеоколоноскоп позволяет осмотреть толстый кишечник и часть подвздошной кишки, оценить слизистую, выявить полипы, язвы, воспаления, дивертикулы, сужения и источники кровотечений.

«Особенно ценна возможность заметить очень мелкие изменения (полипы размером в несколько миллиметров) — это критически важно для раннего выявления предраковых состояний или опухолей», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Жуковской больницы, кандидат медицинских наук Вероника Жуковец.

Видеодуоденоскоп используют для осмотра двенадцатиперстной кишки и работы с желчными и панкреатическими протоками. Он позволяет удалять камни, рассекать сфинктер сосочка для улучшения оттока желчи и устанавливать стенты при сужениях.

Видеобронхоскоп помогает осматривать гортань, трахею и бронхи, выявлять опухоли, воспаления, сужения, аномалии строения, признаки туберкулеза и бронхоэктазов, включая изменения, не всегда видимые на рентгене или КТ. С его помощью удаляют инородные тела, берут ткани и смывы, отсасывают мокроту, гной и кровь, устанавливают стенты для восстановления проходимости бронхов.

Исследования проводят при наличии показаний по направлению лечащего врача. Доступно также обследование под наркозом.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.