Жизненно важно: в правительстве РФ обновили список бесплатных лекарств

В 2025 году в РФ начнут бесплатно выдавать лекарства от диабета и волчанки

Правительство России обновило список жизненно важных лекарств, которые выдают больным бесплатно, и включило в него препараты для лечения рака молочной железы, лейкоза, системной красной волчанки и сахарного диабета, сообщает «Федерал Пресс» .

«Для четырех медикаментов, ранее включенных в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила», — уточнили в правительстве.

В перечень продолжают входить лекарства от лимфомы, меланомы, лейкоза, анемии при хронической болезни почек и тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, тяжелой формы бронхиальной астмы и других серьезных заболеваний. Их можно получить в социальных аптеках со скидкой или бесплатно.

На это имеют право в России участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, герои Советского Союза и РФ, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, а также дети-инвалиды до 18 лет.