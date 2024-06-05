Тестостерон играет ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия представителей сильного пола, но с возрастом его уровень у мужчин постепенно снижается. Эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин рассказал о последствиях нехватки этого гормона, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, особенность мужского организма заключается в том, что повышение и снижение половых гормонов происходит постепенно. Он отметил, что с 16 до 28-30 лет они повышаются, а затем снижаются, и примерно к 45 годам уровень тестостерона приближается к исходному.

Медик подчеркнул, что снижение уровня «мужского гормона» с годами может негативно сказываться на физическом и ментальном состоянии представителей сильного пола.

«Когда работаешь с пациентами и корректируешь уровень тестостерона, то у них появляется внутренняя пружинистость, им становится легче что-то делать, принимать решения», — отметил врач.

При этом Фомин уточнил, что возрастные изменения не являются болезнью, а лишь отражают естественные физиологические процессы. Он добавил, что коррекция уровня половых гормонов может быть необходима для сохранения активности мужчин после 35 лет.