Живую муху из носа мужчины извлек врач в Ленинском округе

Неординарный случай в клинической больнице в Видном: пациенту вновь пришлось обращаться к врачам после контакта с насекомым. В результате из ноздри мужчины извлекли муху, которая оказалось живой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Житель Видного обратился к нам за медицинской помощью после прогулки в лесу. Мужчина пояснил, что при вдохе почувствовал, как в носовой ход залетело насекомое. Он попытался высморкаться, но это не помогло. В результате в носовом ходу образовался отек. Проведенная диагностика подтвердила наличие инородного предмета в полости носа пациента. Это была обычная комнатная муха. Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой», — сказал врача-оториноларинголог клинической больницы Ленинского округа Рауль Тен.

По сообщению пресс-службы медицинского учреждения, доктор среагировал оперативно и быстро извлек муху из носа 51-летнего мужчины. На данный момент пациент чувствует себя хорошо.

Специалисты Видновской клинической больницы рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из носа — так можно протолкнуть их еще дальше. Если бы пациент не обратился к врачу, его могли ждать осложнения в виде воспаления, возникновения ринолита и опускания инородного предмета в нижние дыхательные пути. В подобных ситуация врачи советуют сразу обращаться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.