Молодая россиянка ежедневно выпивала по 7-8 литров пива и заработала страшный недуг. Сама девушка уже не могла справиться и попросила врачей о помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Под звуки сирены» .

Девушка вызвала скорую поздно вечером. Когда медики заходили к ней в дом, то почувствовали резкий запах перегара и характерный печеночный аромат. Повсюду в комнате лежали бутылки.

Сама девушка выглядела весьма плохо — ее лицо было одутловатым, с болезненным серо-зеленовато-желтым оттенком. Пациентка рассказала, что ежедневно пьет по 7-8 литров пива уже на протяжении нескольких месяцев.

«Я понимаю, что сама уже не справлюсь. Живот так раздулся от пива… Помогите мне, пожалуйста», — просила она врачей.

Медики осмотрели девушку и увидели характерные признаки циррозного и асцитного живота, напоминающего «голову медузы». При осмотре он был напряжен как, как барабан. Печень оказалась огромной. Пациентке понадобилась госпитализация.

По дороге в больницу девушка раскрыла, что из-за своего пристрастия лишилась мужа, ребенка, работы, а теперь еще и здоровья. Она жила на деньги, которые ей давала мать. Пациентке было всего 27 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.