Живот после родов не уходит: хирург рассказал, когда нужна операция

Если сохраняется складка или диастаз, спорт не поможет — в ряде случаев требуется операция, сообщил РИАМО пластический хирург, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

Пластическая операция по коррекции живота необходима тогда, когда после беременности, спустя реабилитационный период в полгода–год, у человека визуализируется складка на животе. Это может происходить после кесарева сечения или в принципе формируется так называемый кожно-жировой фартук. В этом случае помогает только абдоминопластика», – сказал Снигирь.

Он добавил, что она также показана при выраженном диастазе (растяжение и истончение белой линии живота,). Если до беременности живот был плоским, мышцы в тонусе, а после — даже при спортивных нагрузках сохраняется округлость, тогда требуется абдоминопластика, реабилитация и работа с осанкой.

«Отдельно стоит учитывать состояние гиперлордоза (избыточный прогиб в пояснице) поясничного отдела. В таком случае живот может быть плоским, без жировых отложений, мышцы в тонусе, утром он выглядит ровным, но в течение дня появляется прогиб в пояснице, человек как будто подается вперед. Часто это сопровождается сутулостью в грудном отделе, закрытой позой в плечах, смещением таза назад», – рассказал хирург.

Снигирь уточнил, что тогда необходимо работать с осанкой и поясничным гиперлордозом, поскольку такие состояния могут сопровождаться болями в пояснице при длительном стоянии или ходьбе.

«Пластику после родов рекомендуется выполнять через полгода–год после окончания беременности и грудного вскармливания. В этот период ткани находятся под сильным гормональным влиянием и меняют свойства. Когда гормональные изменения завершаются и ткани стабилизируются, можно обсуждать, например, маммопластику. До этого момента прогнозировать результат сложно, поскольку ткани продолжают меняться», – предупредил специалист.

