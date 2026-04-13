Живот бьет по голове: как ЖКТ влияет на бессонницу

То, что 77% россиян плохо спят, породило сотни вредных интернет-советов. Самый разрушительный — «отоспаться в выходные». Это ломает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг. При этом часто истинная причина бессонницы кроется не в голове, а в животе. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Опасна рекомендация выпить алкоголь на ночь. Бокал вина действительно ускоряет засыпание, но напрочь убивает фазу глубокого сна.

«Призыв „лежать и пытаться уснуть“ до победного конца закрепляет рефлекс: кровать ассоциируется с тревогой, а не с отдыхом. Если сон не идет, нужно вставать», — отметил врач.

По его словам, часто истинная причина бессонницы кроется не в голове, а в животе. Хронический стресс бьет по блуждающему нерву, связывающему мозг и кишечник.

«В тревоге пищеварение блокируется: желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина. Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но спазмированный живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным», — объяснил Лавров.

