Подмосковное УФАС возбудило дело о недобросовестной конкуренции

сегодня в 18:53

Московское областное УФАС России возбудило дело о возможном нарушении закона о защите конкуренции при использовании товарного знака, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение индивидуального предпринимателя, который занимается продажей одежды. В заявлении указаны признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях другого хозяйствующего субъекта.

Речь идет о возможном недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на товарный знак.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции.

Если вина будет установлена, хозяйствующему субъекту грозит административный штраф по статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.