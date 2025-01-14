Жительницы Коломны смогут бесплатно пройти маммографию в перинатальном центре

В Коломенском перинатальном центре вновь началась акция, в рамках которой женщины могут пройти маммографию без направления на обследование. Проверить свое здоровье приглашаются пациентки в возрасте 40 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обследования позволяют выявить заболевания молочных желез, в том числе онкологические, на ранней стадии. Не пренебрегайте своим здоровьем, регулярно посещайте врача и проходите обследования. Любая болезнь легче поддается лечению на начальной стадии», — рассказали в перинатальном центре.

На исследование необходимо заранее записаться в регистратуре перинатального центра по телефону 8 (496) 619-36-12. На приеме при себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, а также предыдущие результаты маммографии, если женщина ее ранее проходила.

Обследование проводится по адресу: Коломна, ул. Дзержинского, д. 25, Коломенский перинатальный центр, консультационно-диагностическое отделение, подъезд 3 (вход со стороны улицы Чкалова).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.