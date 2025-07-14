Суд в Кузбассе обязал женщину выплатить 350 тысяч рублей за наезд на подростка

сегодня в 17:37

Суд в Кузбассе постановил взыскать с местной жительницы 350 тысяч рублей моральной компенсации за наезд на 16-летнего подростка, который получил тяжелые травмы и инвалидность в результате ДТП в июне 2024 года, сообщает Сiбдепо .

В июне 2024 года в Кузбассе местная жительница сбила на автомобиле 16-летнего подростка. В результате аварии подросток получил тяжелые травмы, перенес операцию и был госпитализирован. Впоследствии ему была установлена инвалидность, и он продолжает лечение, испытывая постоянные боли и ограничения в повседневной жизни.

Мать пострадавшего подала в суд иск о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей. Ответчица признала факт аварии, но просила снизить размер выплаты.

Суд, учитывая тяжесть последствий для подростка, назначил выплату в размере 350 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.