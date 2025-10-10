Жительнице Подмосковья сделали срочную прививку от бешенства в Истре

В СМИ появилась информация о том, что жители Московской области не могут поставить вакцину от бешенства, поскольку им отказывают в больницах. Эти заявления опровергли в администрации муниципального округа Истра и министерстве здравоохранения региона.

Директор благотворительного фонда помощи животным и частного приюта Анна Т. ранее поделилась с «Осторожно, новости», что в конце сентября ее организация спасла енотовидную собаку. Однако через несколько суток та погибла.

Тело было обследовано. Стало известно, что у животного было бешенство. Работникам приюта порекомендовали сделать вакцину от вируса.

Версия пациентки

В первой больнице Анне, как она заявляла, попробовали отказать в прививке. Девушка отправилась в Истринскую клиническую больницу по месту жительства. Там ей заявили, что в медучреждении якобы отсутствует иммуноглобулин. Без него, согласно инструкции, нельзя делать вакцину.

Анна отказалась от иммуноглобулина. Первую прививку девушке поставили, однако остальные 5 компонентов (в вакцине от бешенства их 6) сказали делать по месту прописки.

Когда настало время для следующего укола, девушка отправилась в травмпункт по месту прописки. Но он был закрыт.

После этого Анна якобы обратилась в другой ближайший травмпункт, а затем в Боткинскую больницу. И там, и там девушке, по ее словам, отказали.

«В Боткинской мне сказали, мол делайте, что хотите, это ваши проблемы, вакцинацию мы вам не сделаем, езжайте в поликлинику по месту прописки», — рассказала она.

Девушка, по ее словам, не прикреплена к медицинским учреждениям. До этого она получала экстренную профилактику бешенства исключительно в травмпунктах и больницах.

Анна подчеркнула, что живет на большом расстоянии от места, где зарегистрирована. У нее отсутствует возможность ездить в Москву.

Она заявила, что якобы и другие работники не могут быстро получить вакцину. Им, по ее словам, «отказывают везде, даже в частных клиниках».

Как было на самом деле

В пресс-службах администрации муниципального округа Истра и Минздраве Московской области опровергли информацию. История разворачивалась немного иначе.

В пресс-службе администрации м. о. Истра рассказали, что вакцинацию от бешенства делают экстренно, если человека укусили или он контактировал со слюной животного. Девушке экстренную вакцинацию в истринской больнице сделали.

Далее наблюдаться и делать прививки, согласно плану, она должна в поликлинике по месту прикрепления.

«Согласно Федеральным законам № 323-ФЗ и № 326-ФЗ, а также Московской областной программе госгарантий на 2025–2027 годы, экстренная и неотложная помощь оказывается всем гражданам независимо от прикрепления, а плановая — только в медицинской организации, к которой пациент прикреплен», — сообщает пресс-служба администрации м. о. Истра.

Чтобы получать первичную медико-санитарную помощь в плановом порядке, пациентке нужно прикрепиться к ГБУЗ МО «Истринская КБ». Сейчас она может получить медпомощь в неотложной форме. Дальнейшее проведение вакцинации считается плановым оказанием медпомощи и проводится в соответствии с местом, к которому пациент прикреплен.

В пресс-службе Минздрава Московской области отметили, что пациентка обратилась в Истринскую больницу 2 октября. Ей выписали курс постэкспозиционной профилактики бешенства в соответствии с инструкциями. Также ей сделали первую прививку.

9 октября девушка опять обратилась в медицинское учреждение. Там она получила третью прививку. Вторую вакцину девушка поставила по месту прикрепления.

Работникам приюта, которые входят в круг контактных лиц по информации Роспотребнадзора, посоветовали сделать вакцину от бешенства. Однако, кроме этой девушки, никто из сотрудников в медучреждение за прививкой не обращался.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.