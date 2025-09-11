Жительницам Солнечногорска стало доступно обследование в мобильном маммографе

Передвижной маммограф Солнечногорской больницы приступил к работе в городском округе. Первыми прошли обследование в новом мобильном комплексе пациентки Дурыкинской амбулатории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отечественное оборудование было приобретено по поручению губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно позволяет выявить заболевания молочных желез, включая онкологические патологии, уже на ранней стадии — до появления симптомов.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием. Сейчас новый мобильный комплекс повышает доступность обследований для жителей, помогает своевременно выявить заболевание и легче с ним справиться», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В профилактических целях маммографию проводят женщинам от 39 лет раз в два года бесплатно по ОМС. Направление можно получить у акушера-гинеколога, терапевта или в кабинете диспансеризации. Результат сообщают на следующий день посредством телемедицинской консультации.

«Для жителей сельской местности это очень удобный способ обследования, потому что не нужно далеко ехать. Пациент приходит к своему лечебному учреждению в назначенное время, когда приезжает мобильный комплекс», — сказала заведующая Дурыкинской амбулаторией Татьяна Лантвойт.

Мобильный комплекс будет работать круглый год пять дней в неделю по заранее составленному месячному расписанию. В маршрут включают не только удаленные населенные пункты, но также медицинские учреждения, где отсутствует диагностическое оборудование, и предприятия и округа.

«Теперь у Солнечногорской больницы есть три мобильных комплекса — диагностики, флюорографии и маммографии. Это позволяет сделать полноценные профилактические осмотры, с полным комплексом обследований, в шаговой доступности для каждого пациента», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ МО «Солнечногорская больница» Ольга Воронина.

Следующий выезд мобильного маммографа состоится в Дурыкинскую амбулаторию 15 сентября.

Кроме того, в Солнечногорске работают еще четыре маммографа в Центральной, Менделеевской и Андреевской поликлиниках.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.