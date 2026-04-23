В Химках провели кинопоказ фильма о летчицах войны

Открытый кинопоказ фильма «В небе «ночные ведьмы» прошел 22 апреля в доме культуры «Контакт» в Химках. Показ приурочили к 45-летию со дня премьеры картины о подвиге женщин-летчиц в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фильм собрал в зале зрителей разных возрастов. Картина рассказывает о судьбах и боевом пути женщин-летчиц, вошедших в историю как «ночные ведьмы».

После просмотра встреча продолжилась обсуждением. Участники говорили о героях фильма и о том, почему такие истории остаются актуальными спустя десятилетия.

«Для нас важно создавать пространство, где кино становится поводом для диалога. Такие показы помогают не просто смотреть, а чувствовать и размышлять вместе», — отметила директор ДК «Контакт», лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Когда после фильма начинается разговор — это и есть главный результат. Значит, история действительно затронула, заставила задуматься и объединить людей», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова добавила, что подобные встречи напоминают: память о войне — это не только даты и факты, но и живые эмоции, личные истории и разговор между поколениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.