Эксперты из Раменского округа оценили конкурс «Мастер года»

В работе конкурсной площадки приняли участие Владислав Гудков — руководитель регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии», а также Максим Широков — руководитель учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» Раменского колледжа.

Специалисты курировали конкурсантов, оценивая их методическую подготовку и умение применять современные технологии на практике. Под их экспертным наблюдением педагоги ведущих образовательных организаций Подмосковья представили мастер-классы.

Конкурс «Мастер года» остается одним из ключевых событий в системе среднего профессионального образования. Он направлен на повышение престижа педагогических профессий, распространение инновационных идей и внедрение лучших практик в подготовку кадров.

Региональный этап продлится до 1 мая. Победители представят Московскую область на всероссийском финале, который пройдет с 28 сентября по 2 октября 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.