В Рузском округе 2 мая пройдет фестиваль мотофристайла

Фестиваль «Мото-фристайл FMX13» пройдет 2 мая на площади перед администрацией в Рузе, начало основной программы запланировано на 17:00. Гостей ждут показательные заезды и автограф-сессия с райдерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади перед зданием администрации Рузского муниципального округа состоится фестиваль «Мото-фристайл FMX13». В программе — три заезда по 20 минут с перерывами, выступления профессиональных райдеров и музыкальное сопровождение от Вахтанга Каландадзе. После шоу пройдет автограф-сессия с участниками.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул, что организаторы уделили особое внимание безопасности.

«Приглашаю всех жителей Рузского округа стать частью этого грандиозного события. Организаторы позаботились о максимальной безопасности зрителей и участников. Территория будет оборудована специальными фан-барьерами, организуют работу профессиональной охраны. На протяжении всего мероприятия будут дежурить скорая помощь и пожарная служба. Приходите всей семьей! Это будет яркое и незабываемое шоу, которое подарит море эмоций и впечатлений», — отметил Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.